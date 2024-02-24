Вспышка Х6.3 прорвала плазму Солнца и несет с собой сильную магнитную бурю: геоситуация на 24 февраля 2024 года — прогноз на сутки Алиса БронскаяСерия мощных геомагнитных ударов в ближайшие часы обрушится на Землю.