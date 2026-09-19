👨‍⚕️ Чем Центры здоровья отличаются от поликлиник Это структуры, близкие к поликлиникам, но с другой функцией — прежде всего профилактикой развития заболеваний, сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.