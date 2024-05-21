Прямо сейчас над Чёрным Морем летает американский беспилотник Norton Grumman RQ-4B Global Hawk 09-2039, регистрация — США, разведывательный, находится вне границ РФ на высоте 57000 футов.
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Прямо сейчас над Чёрным Морем летает американский беспилотник Norton Grumman RQ-4B Global Hawk 09-2039, регистрация — США, разведывательный, находится вне границ РФ на высоте 57000 футов.