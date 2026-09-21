Минфин готовит налоговые поправки по расходам на защиту объектов от атак БПЛА

Минфин РФ прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов, пострадавших от атак дронов, и их последующий ремонт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Даже продукты дл...
- НН «Вместо спасибо р...
- ХЛ «Вместо спасибо р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым