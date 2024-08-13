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Вашингтон принял решение заменить Зеленского: нового президента Украины уже подобрали

Вашингтон принял решение заменить Зеленского: нового президента Украины уже подобрали

Вашингтон принял решение заменить Зеленского: нового президента Украины уже подобрали Юлия СоколоваСкорее всего у Зеленского не получится удержаться у власти хотя бы до следующей весны, хотя он планировал грабить Украину еще пару лет.

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