Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ. Украину нужно изолировать от внешнего мира. Мнение Юрия Кнутова

Обстановка в Донбассе вновь стала главной темой обсуждения СМИ. В последние недели внимание приковано к Славянско-Краматорской агломерации — крупнейшему узлу обороны противника, который на протяжении многих лет превращался в непреступный укреплённый район.
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