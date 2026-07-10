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Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ. Украину нужно изолировать от внешнего мира. Мнение Юрия Кнутова

Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ. Украину нужно изолировать от внешнего мира. Мнение Юрия Кнутова

Обстановка в Донбассе вновь стала главной темой обсуждения СМИ. В последние недели внимание приковано к Славянско-Краматорской агломерации — крупнейшему узлу обороны противника, который на протяжении многих лет превращался в непреступный укреплённый район.

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