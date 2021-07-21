Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

☭КОМПАСПолитикаНе надо внешних врагов, достаточно собственного предателяВ 1990 году вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Я её прочитал. И поверил всему написанному.Вернуться к статье1813НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоЧерная полоса в истории России.ВПВалерий ПротасовДля здравомыслящих людей Ельцин с самого начала был фигурой сначала сомнительной. а вскоре и резко отрицательной.степан дуновПолностью с Вами согласен,это же я испытывал и тогда.Александр МаксимовЯ голосовал за Рыжкова. Он единственный предлогал оставить советскую систему! Почему Ельцин мне не понравился? Помните был по ТВ суд по поводу покушения на Ельцина? Так вот прокурор сказал что Ельцина скинули с моста высотой 17 метров ,глубина воды 1 метр 50 сантиметров . Как сказал прокурор даже плавец - прыгун не выжил бы ! Ельцин сразу ответил что неимеет претензий ! Я понял что не было покушения на Ельцина! Ельцин просто лгун!Александр ПахоменкоЕлькин как был пьяным прорабом так им и остался... Этого бездаря выставили вперёд те кто хотел уничтожить сначала Советский союз, а после и Россию.... В перед и у нас не светлое будущее, а чёрные времена, возможно очень кровавые...125k 12345переименовать Ельцин-центрNNataперепрофилировать, а не переименовать. Ну, назовут его Ванька-центр, но будут продолжать свою работу по одурманиванию молодежи и что? Надо выкинуть на помойку все причиндалы этого"политика" от бутылки, оставить один стенд, где все его "достижения" по уничтожению страны и народа отражены. Само здание передать в другое управление.Александр СимаковЕльцин первым выступил против КПСС, начал борьбу с привилегиями. Он был один против ТОЙ системы, которая ополчилась против него. Потому народ и поверил ему, голосовал на выборах. А оказалось, что это "шкворчала папироска". Тем сильнее было разочарование в нём, которое переросло в открытую ненависть.VШvladimirsh1939 ШевченкоОн по натуре разрушитель и ничего созидательного. Властолюбив до предела,а такие идут и по трупам. Обманув народ,с помощью американских советников, предал Родину и пустил народное хозяйство с молотка,не осознавая что творит. Это измена Родине!Евгений РудаковЕльцин предатель, каких еще не знала история России. И он в лучших друзьях только у Чубайса и ВВП. А уж как обхаживают сувпер дом ЕБНутого дом в Екатиренбурге - куда до него мавзолею Ленина. Народ безмолвствует.ASAndrey SolodovnikНравственный облик народа и его жизнь и возрождение прямо определяются отношением ко злу. Ельцин - предатель - Иуда, не устанем это утверждать - победим. Воспитаем детей в правде - победим. Были в истории меньшие по масштабу злодеи. Но предавший будущее народа, и едва ли не цивилизации - такой один Е.Б.Н.ЮЗЮрий ЗубринС первого дня его катания в метро ,будучи 1-м секретарем МГК КПСС говорил ,говорю и буду говорить ,что это СВОЛОЧЬ...Это самые позорные 9-ть лет новейшей истории России .И кто говорит об обратном ,ещё большая СВОЛОЧЬ ,чем ЕБНутый!Людмила ЖуковаПереслать эти комментарии ВВПМалкМне было стыдно за своего президента, когда на одной из встреч Клинтон похлапывал пьяного Ельцина по плечу... Ё-моё! Я служил в Советской армии и пиндосов готов был видеть только в перекрестие прицела! А тут... Точно - предатель!!!Jolieспасибо за мнение.Светлана ЖуравлеваСлава Богу, что сейчас начали говорить правду об этих супостатах !!! И начали называть всё своими именами !!!!Константин ЗаикаДумаю что поначалу Ельцин действительно хотел что-то поменять к лучшему в стране. Его просто использовали в качестве вывески, ширмы. Когда до него это дошло, то рыпаться было уже поздно и он начал бухать уже "в прямом эфире". Я не знаю что подвигло его уйти и поставить и. о. Путина, но это он сделал правильно.Семенков АлександрИнтересно, а Путин как думает? Ельцин, - предатель страны и русского народа или борец за демократию? Лично я знаю, что Ельцин предатель, алкаш и сволочь, которую надо судить народным судом. Как, господин Путин?Комментировать
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