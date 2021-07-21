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Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

В 1990 году вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Я её прочитал. И поверил всему написанному.

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Владимир Сиденко
Черная полоса в истории России.
Валерий Протасов
Для здравомыслящих людей Ельцин с самого начала был фигурой сначала сомнительной. а вскоре и резко отрицательной.
степан дунов
Полностью с Вами согласен,это же я испытывал и тогда.
Александр Максимов
Я голосовал за Рыжкова. Он единственный предлогал оставить советскую систему! Почему Ельцин мне не понравился? Помните был по ТВ суд по поводу покушения на Ельцина? Так вот прокурор сказал что Ельцина скинули с моста высотой 17 метров ,глубина воды 1 метр 50 сантиметров . Как сказал прокурор даже плавец - прыгун не выжил бы ! Ельцин сразу ответил что неимеет претензий ! Я понял что не было покушения на Ельцина! Ельцин просто лгун!
Александр Пахоменко
Елькин как был пьяным прорабом так им и остался... Этого бездаря выставили вперёд те кто хотел уничтожить сначала Советский союз, а после и Россию.... В перед и у нас не светлое будущее, а чёрные времена, возможно очень кровавые...
125k 12345
переименовать Ельцин-центр
Nata
перепрофилировать, а не переименовать. Ну, назовут его Ванька-центр, но будут продолжать свою работу по одурманиванию молодежи и что? Надо выкинуть на помойку все причиндалы этого"политика" от бутылки, оставить один стенд, где все его "достижения" по уничтожению страны и народа отражены. Само здание передать в другое управление.
Александр Симаков
Ельцин первым выступил против КПСС, начал борьбу с привилегиями. Он был один против ТОЙ системы, которая ополчилась против него. Потому народ и поверил ему, голосовал на выборах. А оказалось, что это "шкворчала папироска". Тем сильнее было разочарование в нём, которое переросло в открытую ненависть.
vladimirsh1939 Шевченко
Он по натуре разрушитель и ничего созидательного. Властолюбив до предела,а такие идут и по трупам. Обманув народ,с помощью американских советников, предал Родину и пустил народное хозяйство с молотка,не осознавая что творит. Это измена Родине!
Евгений Рудаков
Ельцин предатель, каких еще не знала история России. И он в лучших друзьях только у Чубайса и ВВП. А уж как обхаживают сувпер дом ЕБНутого дом в Екатиренбурге - куда до него мавзолею Ленина. Народ безмолвствует.
Andrey Solodovnik
Нравственный облик народа и его жизнь и возрождение прямо определяются отношением ко злу. Ельцин - предатель - Иуда, не устанем это утверждать - победим. Воспитаем детей в правде - победим. Были в истории меньшие по масштабу злодеи. Но предавший будущее народа, и едва ли не цивилизации - такой один Е.Б.Н.
Юрий Зубрин
С первого дня его катания в метро ,будучи 1-м секретарем МГК КПСС говорил ,говорю и буду говорить ,что это СВОЛОЧЬ...Это самые позорные 9-ть лет новейшей истории России .И кто говорит об обратном ,ещё большая СВОЛОЧЬ ,чем ЕБНутый!
Людмила Жукова
Переслать эти комментарии ВВП
Малк
Мне было стыдно за своего президента, когда на одной из встреч Клинтон похлапывал пьяного Ельцина по плечу... Ё-моё! Я служил в Советской армии и пиндосов готов был видеть только в перекрестие прицела! А тут... Точно - предатель!!!
Jolie
спасибо за мнение.
Светлана Журавлева
Слава Богу, что сейчас начали говорить правду об этих супостатах !!! И начали называть всё своими именами !!!!
Константин Заика
Думаю что поначалу Ельцин действительно хотел что-то поменять к лучшему в стране. Его просто использовали в качестве вывески, ширмы. Когда до него это дошло, то рыпаться было уже поздно и он начал бухать уже "в прямом эфире". Я не знаю что подвигло его уйти и поставить и. о. Путина, но это он сделал правильно.
Семенков Александр
Интересно, а Путин как думает? Ельцин, - предатель страны и русского народа или борец за демократию? Лично я знаю, что Ельцин предатель, алкаш и сволочь, которую надо судить народным судом. Как, господин Путин?

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