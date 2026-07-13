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Русская весна

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Арсеналы США до сих пор истощены после прошлой атаки на Иран — CNN

Арсеналы США до сих пор истощены после прошлой атаки на Иран — CNN

Американские арсеналы вооружений до сих пор не восстановлены до прежнего уровня запасов после атаки на Иран весной этого года, сообщает CNN.

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