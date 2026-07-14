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Вот история

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Поведенческая зрелость руководителя: почему форма важнее искренности

Поведенческая зрелость руководителя: почему форма важнее искренности

За годы работы с разными компаниями я вывела для себя один неутешительный парадокс. Бизнес тратит месяцы на поиск идеального топ-менеджера, перебирает десятки резюме, проводит многочасовые интервью, проверяет рекомендации.

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