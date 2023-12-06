Депутата Гордумы Астрахани Рудольфа Шабаняна будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Городской Думы Астрахани, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков (ч.
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