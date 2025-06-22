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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

22-29 июня 2025 года пройдет международный экологический форум «Земляне»

22-29 июня 2025 года пройдет международный экологический форум «Земляне»

22-29 июня 2025 года пройдет международный экологический форум «Земляне» От экологии сдерживания к экологии развития: на международном форуме «ЗЕМЛЯНЕ» планету будут учиться спасать с помощью технологий 22-29 июня 2025 года впервые пройдет международный молодежный научно-практический экологический форум «Земляне», участниками которого станут команды лучших российских и иностранных студентов.

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