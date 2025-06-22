22-29 июня 2025 года пройдет международный экологический форум «Земляне» От экологии сдерживания к экологии развития: на международном форуме «ЗЕМЛЯНЕ» планету будут учиться спасать с помощью технологий 22-29 июня 2025 года впервые пройдет международный молодежный научно-практический экологический форум «Земляне», участниками которого станут команды лучших российских и иностранных студентов.