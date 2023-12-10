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Юрист пояснил, когда банк может списать деньги без согласия клиента

Юрист пояснил, когда банк может списать деньги без согласия клиента

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством "Прайм" пояснил, что банк имеет законное право списывать средства со счета клиента либо в случае решения суда, либо при наличии соответствующего договора .

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