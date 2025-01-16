👼Свыше 40 мест оборудуют для проведения Крещенских купаний Ежегодно, 19 января, верующие отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников, во время которого совершается обряд омовения.
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👼Свыше 40 мест оборудуют для проведения Крещенских купаний Ежегодно, 19 января, верующие отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников, во время которого совершается обряд омовения.