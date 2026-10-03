Военный хирург бьёт тревогу: "Страшная катастрофа, из которой выхода не будет. Мы уже не успеем". Хирург 14-й бригады Нацгвардии Украины Богдан Журавель с позывным "Ланцет" заявил, что сегодня проблемой номер один для Украины стала ситуация с мобилизацией.
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