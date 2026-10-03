Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

Военный хирург бьёт тревогу: "Страшная катастрофа, из которой выхода не будет. Мы уже не успеем"

Военный хирург бьёт тревогу: "Страшная катастрофа, из которой выхода не будет. Мы уже не успеем"

Военный хирург бьёт тревогу: "Страшная катастрофа, из которой выхода не будет. Мы уже не успеем". Хирург 14-й бригады Нацгвардии Украины Богдан Журавель с позывным "Ланцет" заявил, что сегодня проблемой номер один для Украины стала ситуация с мобилизацией.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…