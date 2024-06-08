Медиаменеджер Ксения Кацман: СМИ «МедиаФеникс» воссоздадут образы военных деятелей всех времен нашей страны

Медиаменеджер, глава медиахолдинга «Рустрибуна» Ксения Кацман рассказала о том, какие военные СМИ создает и почему она решилась на это: «Недавно я рассказала журналистам, как работали мы год назад в дни, когда проходил "Марш справедливости".