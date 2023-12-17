Украина временно исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины временно исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из «черного списка» «международных спонсоров войны», следует из материалов ведомства.
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