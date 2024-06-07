РЭО: семь объектов ТКО появятся в Красноярском крае

Семь объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Красноярском крае. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Михаил Котюков обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) детали проекта и подписали соглашение о сотрудничестве.