РЭО: семь объектов ТКО появятся в Красноярском крае

Семь объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Красноярском крае. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Михаил Котюков обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) детали проекта и подписали соглашение о сотрудничестве.
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