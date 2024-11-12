Американские производители СПГ воспряли духом и намерены «залить» Европу своим газом

Акции экспортеров СПГ в США значительно возросли после победы Дональда Трампа на выборах, и многие считают, что эта отрасль станет одним из главных бенефициаров будущего торгового соглашения между Вашингтоном и Брюсселем.
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