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Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань», ЦСКА против МБА, «Самара» сыграет с «Енисеем»

Сегодня стартует 15-й сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день регулярного чемпионата состоится встреча финалистов минувшего розыгрыша – УНИКС в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

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