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Пушкарева о корте во Владивостоке, на котором тренировалась в детстве: «Если бы кто-то из москвичей его сейчас увидел, он бы просто ужаснулся»

Чемпионка юниорского « Уимблдона » Анна Пушкарева поделилась воспоминаниями из детства. – Ты ведь из Владивостока, правильно? Там же и начала играть.

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