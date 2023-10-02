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В Азербайджане заявили о разработке генпланов четырех городов в Карабахе

В Азербайджане заявили о разработке генпланов четырех городов в Карабахе

Власти Азербайджана готовят генеральные планы семи городов страны, в том числе четырех - в Карабахе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на мероприятии, посвященном Всемирному дню населенных пунктов, впервые проводимом в Баку, передает РИА Новости.

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