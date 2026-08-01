Квартира в престижном районе не продаётся: какие недостатки отпугивают покупателей

Неликвидная квартира в хорошем районе: эксперт назвала главные признаки. Даже если квартира находится в благополучном и востребованном районе, она может долго не находить покупателя — при наличии ряда существенных недостатков.
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