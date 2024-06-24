«Туполев» завершил техническое перевооружение трех цехов на Казанском авиазаводе

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии