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«Туполев» завершил техническое перевооружение трех цехов на Казанском авиазаводе

«Туполев» завершил техническое перевооружение трех цехов на Казанском авиазаводе

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы.

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