Вроде смешная проблема: поссорились далеко не великие державы, и в результате скандала, больше напоминающего разборки детишек в песочнице, постепенно нарисовался столь же смешной кризис — 4–5 тысяч мигрантов, рвущихся через белорусскую границу в Польшу и дальше в ГерманиюНо, вопреки формальной логике, кризис нарастает, к границе стягиваются войска, звучат всё более жёсткие заявления, в воздухе запахло порохом, а европейская война, которую США с завидным упорством пытаются навязать России последние годы, и от которой Москва в очередной раз ловко увернулась буквально этой весной, вновь замаячила в повестке дня.