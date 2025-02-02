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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ученые выяснили, что короткий сон помогает находить нестандартные решения

Ученые выяснили, что короткий сон помогает находить нестандартные решения

Короткий дневной сон помогает мозгу решать сложные задачи, следует из исследования Американские ученые из Университета штата Техас выяснили, что даже короткий дневной сон значительно улучшает способность человека находить нестандартные решения и видеть скрытые связи между проблемами.

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