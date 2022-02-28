Новости Тамбова

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кирилин
    Не велика потеря...Россию отстранили...
  • Ольга
    Ну наконец-то!Россию отстранили...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну тогда надо за счет Хуснуллина, Собянина, политиков и чиновников которые так ратовали за ввоз в Россию мигрантов и ...Мигрантов предлож...

В Тамбовской области заболеваемость коронавирусом идёт на спад

В Тамбовской области заболеваемость коронавирусом идёт на спад

За сутки в Тамбовской области выявили 907 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 381 мужчина и 442 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 84 ребенка (38 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет и 46  девочек в возрасте от 1 до 17 лет).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх