В Тамбовской области заболеваемость коронавирусом идёт на спад

За сутки в Тамбовской области выявили 907 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 381 мужчина и 442 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 84 ребенка (38 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет и 46 девочек в возрасте от 1 до 17 лет).