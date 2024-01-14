Концерт «Рояль в темноте. Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» в Петербургском планетарии

Гости концерт услышат пронзительные хиты Radiohead, увидят рождение звёзд и столкновение чёрных дыр под Supermassive Black Hole, будут наблюдать восходы солнца и фантастический метеоритный дождь под Wonderwall.
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