В городах и селах Алтайского края по нацпроекту приводят в порядок дороги

Рассказываем, в каких населенных пунктах края отремонтируют дороги 38 участков региональных дорог Алтайского края приведут в порядок летом 2024-го года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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