Глава МИД Британии обозначила условия переговоров с ЕС по Северной Ирландии

Готовность расторгнуть Протокол по Северной Ирландии в случае невозможности договориться с Евросоюзом о взаимодействии обозначила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс 8 января в авторской статье, опубликованной The Telegraph.
Готовность расторгнуть Протокол по Северной Ирландии в случае невозможности договориться с Евросоюзом о взаимодействии обозначила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс 8 января в авторской статье, опубликованной The Telegraph.
Свежие комментарии