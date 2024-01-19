Хакеры поменяли тактику проведения атак на российские банки

Глава направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев сообщил, что в наступившем году компьютерные хакеры поменяли способ кибератак на банки РФ.
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