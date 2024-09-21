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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэсселс о серии поражений «Авангарда»: «У нас сложности с голами в равных составах. Обидно, но мы выберемся. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит в начале сезона»

29-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в 7 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. «У нас сложности с тем, чтобы забивать голы в равных составах, а наши противники, наоборот, хорошо пользуются своими возможностями.

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