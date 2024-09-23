За лето на Урале утонули 46 человек

С 1 июня по 31 августа в Свердловской области утонули 46 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.
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