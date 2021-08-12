Климкин испугался за территориальную целостность Украины

По мнению бывшего дипломата, подобные планы строит президент России Владимир Путин. Российский лидер хочет включить одну из частей Украины в "новую империю" и оставить другую в качестве буфера между Россией и Западом, написал в Facebook Климкин.
По мнению бывшего дипломата, подобные планы строит президент России Владимир Путин. Российский лидер хочет включить одну из частей Украины в "новую империю" и оставить другую в качестве буфера между Россией и Западом, написал в Facebook Климкин.
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