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Климкин испугался за территориальную целостность Украины

Климкин испугался за территориальную целостность Украины

По мнению бывшего дипломата, подобные планы строит президент России Владимир Путин. Российский лидер хочет включить одну из частей Украины в "новую империю" и оставить другую в качестве буфера между Россией и Западом, написал в Facebook Климкин.

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