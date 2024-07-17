Защитник Нуралы Алип подпишет новый контракт с «Зенитом»

Действующий контракт действует до 30 июня 2025 года В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили о имеющейся предварительной договорённости с петербургским клубом о новом контракте игрока.
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