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NAVI выиграли крупный LAN-турнир по CS:GO. Клуб заработал 225 тысяч долларов

NAVI обыграли Vitality в гранд-финале BLAST Premier: Fall Final 2021. Встреча завершилась со счетом 2-1 (16:12 на Mirage, 6:16 на Nuke, 16:7 на Inferno).

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