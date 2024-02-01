В России предостерегли Пашиняна от необдуманного шага, напомнив о четырёх заветных буквах

Дипломат Васильев заявил РИА Новости, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит на повестке дня, хотя слухи об этом действительно идутВ последнее время Армения всё больше отдаляется от России и союзных интеграционных объединений, делая ставку на укрепление отношений с Западом.