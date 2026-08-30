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Аргументы и Факты

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Российские учёные нашли способ улучшить прогнозы магнитных бурь

Российские учёные нашли способ улучшить прогнозы магнитных бурь

Учёные Физического института имени Лебедева Российской академии наук предложили использовать радиотелескопы для наблюдения за солнечными плазменными облаками и более точного прогнозирования магнитных бурь, сообщает KP.

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