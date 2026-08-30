Российские учёные нашли способ улучшить прогнозы магнитных бурь

Учёные Физического института имени Лебедева Российской академии наук предложили использовать радиотелескопы для наблюдения за солнечными плазменными облаками и более точного прогнозирования магнитных бурь, сообщает KP.
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