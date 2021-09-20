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Грудинин о Путине, Едросах, выборах в Госдуму и президентских планах

Грудинин о Путине, Едросах, выборах в Госдуму и президентских планах

С этой властью мы с вами обречены на деградацию: не светит ничего хорошего ни экономике, ни промышленности, ни сельскому хозяйству, ни образованию и медицине, ни гражданам России, считает Павел Грудинин.

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