В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что боевые самолёты Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации успешно поражают объекты ВС киевского режима в курском приграничье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии