«У меня тоже семь титулов». Хэмилтон присвоил себе звезды Шумахера

«У меня тоже семь титулов». Хэмилтон присвоил себе звезды ШумахераFerrariБританский гонщик Льюис Хэмилтон рассказал о специальной форме Ferrari, посвящённой Михаэлю Шумахеру, и признался, что семь звёзд на его футболке воспринимаются особенно символично, поскольку он, как и немец, семь раз становился чемпионом мира Формулу 1.