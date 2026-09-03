«У меня тоже семь титулов». Хэмилтон присвоил себе звезды Шумахера

«У меня тоже семь титулов». Хэмилтон присвоил себе звезды ШумахераFerrariБританский гонщик Льюис Хэмилтон рассказал о специальной форме Ferrari, посвящённой Михаэлю Шумахеру, и признался, что семь звёзд на его футболке воспринимаются особенно символично, поскольку он, как и немец, семь раз становился чемпионом мира Формулу 1.
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