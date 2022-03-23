Когда все закончится, вернемся домой: как беженцы из Донецка поселились в Крыму

Global look press /Komsomolskaya Pravda Крымчанка Алена, которая приняла у себя дома в Бахчисарайском районе пять человек из Донецка, рассказала ФАН, как было принято это решение о помощи переселенцам и какую помощь прибывшим предоставили волонтеры.