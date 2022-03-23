От личное мнение

293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Пусть они называются как хотят, но только в составе  России. Иначе нам удачи не видать. Это будет еще одна  большая г...Политолог Миронов...
  • Vitaly Arkhipov
    Прожил чужую жизнь , а свою так и не нашел. У него есть разрешение на членство в этих странах , а гражданином их он н...Владимир Познер о...
  • Дану Фиолетово
    Пусть эту букву исключат со своего алфавита и не пишут её а так это будет демонстрация буквы Z.😀😀😀😂Парламент Литвы п...

Когда все закончится, вернемся домой: как беженцы из Донецка поселились в Крыму

Когда все закончится, вернемся домой: как беженцы из Донецка поселились в Крыму

Global look press /Komsomolskaya Pravda Крымчанка Алена, которая приняла у себя дома в Бахчисарайском районе пять человек из Донецка, рассказала ФАН, как было принято это решение о помощи переселенцам и какую помощь прибывшим предоставили волонтеры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх