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Коул Энтони, Донован Митчелл и Паоло Банкеро – в пятерке лучших моментов 7-го матча «Кавальерс» – «Мэджик»

Коул Энтони, Донован Митчелл и Паоло Банкеро – в пятерке лучших моментов 7-го матча «Кавальерс» – «Мэджик»

«Кавальерс» обыграли «Мэджик» в решающем седьмом матче противостояния и вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с «Селтикс».

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