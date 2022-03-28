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Украина в шоке от того, как легко Байден ее сдал

Украина в шоке от того, как легко Байден ее сдал

Все последнее время США в лице своего президента Байдена подчеркивали что они стоят за непоколебимость украинских границ, и поддерживали все украинские начинания во вопросу Донбасса и Крыма, но, похоже, эта тема для американцев стала неактуальной.

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