Украина в шоке от того, как легко Байден ее сдал

Все последнее время США в лице своего президента Байдена подчеркивали что они стоят за непоколебимость украинских границ, и поддерживали все украинские начинания во вопросу Донбасса и Крыма, но, похоже, эта тема для американцев стала неактуальной.
Все последнее время США в лице своего президента Байдена подчеркивали что они стоят за непоколебимость украинских границ, и поддерживали все украинские начинания во вопросу Донбасса и Крыма, но, похоже, эта тема для американцев стала неактуальной.
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