‼️🇷🇺🇺🇦Россия получит покрытие спутниковой связи по всей территории Украины в течение следующего года, и это приведёт к нашему поражению, — командир 1-го штурмового полка ВСУ "Перун".
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