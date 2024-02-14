История и археология: Как в СССР учили людей думать, зачем разделяли мальчиков и девочек и другие тонкости советского школьного образование

Советское образование — это была система, которая формировала своеобразное мышление у студентов и учеников, а также готовила их к будущей жизни в стране, где лидером было Коммунистическое Партийное руководство.
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