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26-летний Кириос – самый возрастной игрок в 1/8 финала в Майами

На «Мастерсе» в Майами определились все участники 1/8 финала. Самым возрастным из них стал 26-летний Ник Кириос.

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