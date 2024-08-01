Байден обсудил с Нетаньяху возможности развертывания армии для поддержки Израиля

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в рамках которого они обсудили возможности "оборонительных военных развертываний" Вашингтона для поддержки Иерусалима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии