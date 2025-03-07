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«Восхищаюсь Тутберидзе»: олимпийский чемпион Власов — об Играх в США и шоу «Титаны»

«Восхищаюсь Тутберидзе»: олимпийский чемпион Власов — об Играх в США и шоу «Титаны»

Борец Власов заявил, что его восхищает внутренняя сила тренера Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов рассказал в интервью «Газете.

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