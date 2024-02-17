Цыганова запустила новость, что Пугачева не давала певцу SHAMAN хороших песен

Вика Цыганова рассказала о неудачном сотрудничестве SHAMAN и Пугачевой.Исполнитель SHAMAN мог бы добиться успеха намного раньше, если бы им занимался другой продюсер, а не Алла Пугачева – в этом уверена певица Вика Цыганова.