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Цыганова запустила новость, что Пугачева не давала певцу SHAMAN хороших песен

Цыганова запустила новость, что Пугачева не давала певцу SHAMAN хороших песен

Вика Цыганова рассказала о неудачном сотрудничестве SHAMAN и Пугачевой.Исполнитель SHAMAN мог бы добиться успеха намного раньше, если бы им занимался другой продюсер, а не Алла Пугачева – в этом уверена певица Вика Цыганова.

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