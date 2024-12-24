САША ЛЕПАЕВ

вся власть и прокуратура ждет приказов от нашего президента. но поверьте не дождется. ведь он сам дал приказ завозить мигрантов.и как он нарушит свое слово.а ведь уже в стране не безопасно. скоро детей в школу пускать нельзя будет. ведь мигранты все ходят с ножами а еще и с оружием.полиция скоро выходить на улицу не будет.хотя и сейчас она их уже стороной обходит. вот к чему довели страну что в собственной стране вечером скоро не выйдешь. депутаты все издают законы которые не работают вообще. или работают против местного населения.