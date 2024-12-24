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Закон и Порядок

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Многоженство незаконно — Генпрокуратура внесла представление ДУМ

Многоженство незаконно — Генпрокуратура внесла представление ДУМ

Равиль Гайнутдин. Фото: Евгений Биятов / Sputnik Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за фетвы, допускающей многоженство.

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Комментарии
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Катерина
Я  полностью  с Вами  согласна.
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
вся власть и прокуратура ждет приказов от нашего президента. но поверьте не дождется. ведь он сам дал приказ завозить мигрантов.и как он нарушит свое слово.а ведь уже в стране не безопасно. скоро детей в школу пускать нельзя будет. ведь мигранты все ходят с ножами а еще и с оружием.полиция скоро выходить на улицу не будет.хотя и сейчас она их уже стороной обходит. вот к чему довели страну что в собственной стране вечером скоро не выйдешь. депутаты все издают законы которые не работают вообще. или работают против местного населения.
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5 час.
А
Алексей
А не проще ли узаконить полигамию как было у наших предков, тем более, что демографическая ситуация в России (РФ) мягко говоря плачевная?
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2 час.

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